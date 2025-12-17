Zé Felipe manda recado 'sincerão' sobre sexualidade de Ana Castela

Zé Felipe comentou publicamente a polêmica envolvendo um vídeo que levou Vivi Wanderley a se retratar nas redes sociais.

A gravação, que circulou amplamente no TikTok, mostra a influenciadora ao lado de amigas levantando especulações sobre a sexualidade de pessoas conhecidas.

Entre os nomes apontados por internautas estaria o de Ana Castela atual namorada do cantor sertanejo.

Com tom descontraído, o ex-marido de Virginia Fonseca decidiu se manifestar ao publicar uma foto ao lado da cantora.

Na legenda da imagem, ele ironizou os rumores que passaram a circular após a repercussão do vídeo. “Ela não é sapatão, beijo”, escreveu, acompanhando a frase com emojis de coração e riso.

Entenda

No conteúdo que viralizou, Vivi aparece junto de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina comentando sobre a vida íntima de diversas celebridades.

Em um dos trechos, Duda faz uma afirmação direta: “Eu tenho certeza de que (nome censurado) é sapatão”. Vivi concorda na sequência: “Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também”. Duda ainda reforça o comentário: “A estrutura óssea dela é de sapatão”.

Embora os nomes mencionados tenham sido ocultados no áudio original, usuários das redes sociais passaram a especular que as falas poderiam fazer referência a Ana Castela.

Diante da repercussão negativa, Vivi Wanderley resolveu se pronunciar. Em um comunicado, ela reconheceu o erro e lamentou sua participação no vídeo.

“Oi, pessoal, hoje estou vindo aqui falar de um assunto sério e lamentar que eu tenha participado de um momento com suposições inadequadas em tom de brincadeira sobre a vida de outras pessoas”, declarou.

A influenciadora também reforçou que refletiu após as críticas recebidas.

“Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos. A partir do apontamento de vocês pude repensar tudo isso e perceber que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”, concluiu.



