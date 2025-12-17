A Fazenda 17: enquete aponta o grande campeão da temporada - (crédito: Reprodução/Record)

A disputa pelo prêmio milionário de "A Fazenda 17" chegou à sua fase decisiva. Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso garantiram vaga na grande final do reality rural, que vai ao ar nesta quinta-feira (18).

Apenas um dos quatro participantes levará para casa os R$ 2 milhões oferecidos ao vencedor da temporada.

De acordo com a mais recente parcial do Votalhada, plataforma que compila e faz a média de enquetes de sites e redes sociais, Dudu Camargo aparece na liderança isolada da preferência do público.

O jornalista soma 59,06% dos votos e desponta como o principal favorito ao título. Logo atrás, Duda Wendling surge como a principal concorrente direta, com 30,18% da votação.

Na reta final do programa, a rivalidade entre os dois ganhou força e ajudou a impulsionar Duda, que passou boa parte do jogo discreta, mas chegou à final marcada por confrontos e protagonismo.

Na terceira colocação aparece Saory Cardoso, que registra 9,37% dos votos até o momento.

Já Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, ocupa a última posição no levantamento, com apenas 1,39% da preferência do público, sendo apontado como o menos cotado para conquistar o prêmio.