A Fazenda 17: enquete aponta reviravolta e ameaça possível prêmio de Dudu Camargo - (crédito: Record)

A grande decisão de "A Fazenda 17" se aproxima, e os quatro finalistas seguem disputando voto a voto o prêmio de R$ 2 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso permanecem na corrida pelo título, que será definido na noite desta quinta-feira (18), em transmissão ao vivo pela Record.

Segundo a atualização mais recente do Votalhada, portal que reúne e calcula a média das principais enquetes de sites e redes sociais, Dudu Camargo continua na dianteira da preferência popular.

O jornalista aparece com 62,24% dos votos e, até o momento, lidera como principal candidato à vitória.

No entanto, a vantagem já não é tão confortável quanto antes. Duda Wendling vem crescendo nas votações e surge como a maior ameaça ao favoritismo de Dudu.

A atriz soma atualmente 24% dos votos, reduzindo a diferença entre os dois para cerca de 7%, após já ter ultrapassado a marca de 20 pontos percentuais em momentos anteriores da disputa.

Saory Cardoso também apresentou avanço significativo desde a última parcial. A peoa saltou de 9% para 12,10% da preferência do público, consolidando-se na terceira posição.

Já Fabiano Moraes segue distante dos demais concorrentes, com apenas 1,66% dos votos registrados até agora.

O resultado oficial da temporada será revelado ao vivo pela emissora na noite desta quinta-feira (18), quando o vencedor levará para casa o prêmio milionário.