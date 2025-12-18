ETs e IA dominando tudo: as previsões chocantes de Baba Vanga para 2026

Veja as previsões chocantes de Baba Vanga para 2026 - (crédito: Reprodução)

As profecias atribuídas a Baba Vanga seguem despertando curiosidade e apreensão ao redor do mundo.

Conhecida por previsões que atravessaram décadas, a vidente búlgara, que morreu em 1996, teria deixado alertas específicos sobre o ano de 2026, um período descrito, segundo relatos, como especialmente conturbado para a humanidade.

Entre os cenários apontados, estariam fenômenos naturais de grande impacto. Terremotos de forte magnitude, erupções vulcânicas e eventos climáticos extremos figuram entre os acontecimentos previstos para afetar áreas relevantes do planeta.

Diante do atual agravamento das mudanças climáticas, essas previsões acabam sendo vistas por muitos como ainda mais plausíveis, aumentando o clima de inquietação entre seguidores da mística.

No campo político e militar, Baba Vanga teria indicado o surgimento de tensões internacionais capazes de escalar para conflitos armados de grandes proporções.

Os relatos mencionam desde possíveis ataques envolvendo Taiwan até um confronto direto entre potências globais, como Rússia e Estados Unidos, reforçando a ideia de um cenário geopolítico instável e imprevisível.

Outro ponto que chama atenção nas supostas previsões diz respeito ao avanço da tecnologia.

Segundo a vidente, a inteligência artificial deixaria de atuar apenas como ferramenta de apoio e passaria a ocupar posições centrais em setores estratégicos, influenciando decisões econômicas, políticas e até o controle de armamentos.

A perspectiva de sistemas automatizados exercendo poder real sobre o mundo alimenta temores sobre os limites do desenvolvimento tecnológico.

Por fim, a previsão mais extraordinária envolve a possibilidade de contato com vida extraterrestre. D

e acordo com os relatos atribuídos a Baba Vanga, uma grande nave se aproximaria da Terra em novembro de 2026, marcando o primeiro encontro oficial da humanidade com seres de outro planeta e transformando o ano em um marco histórico sem precedentes.

Embora essas profecias não tenham comprovação e devam ser analisadas com cautela, elas continuam a fascinar o imaginário popular e a gerar debates sobre o futuro da humanidade.