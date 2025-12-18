Nicole Bahls toma atitude após climão com Lívia Andrade

Nicole Bahls tomou uma atitude que não passou despercebida após um desentendimento com Lívia Andrade nos bastidores do "Domingão com Huck".
Depois do episódio, a ex-Panicat deixou de seguir a apresentadora nas redes sociais, sinalizando que o clima entre as duas ficou longe de ser amistoso.
Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o atrito começou quando Nicole utilizou o camarim que costuma ser reservado a Lívia.
A apresentadora não teria reagido bem à situação, alegando que o espaço é de uso pessoal e íntimo, e que não se sentia confortável em vê-lo ocupado por outra pessoa.
A situação teria gerado um verdadeiro constrangimento nos bastidores do programa. Mesmo após Nicole tentar contornar o mal-estar e pedir desculpas, o ambiente não teria melhorado.
De acordo com a apuração, Lívia teria respondido de forma ríspida, o que acabou ampliando a tensão entre as duas.
Como reflexo do episódio, Nicole optou por deixar de acompanhar Lívia nas redes sociais. Atualmente, apenas Lívia Andrade segue a ex-Panicat.
