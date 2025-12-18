Marcus Buaiz quebra o silêncio após prisão de stalker de Isis Valverde

Marcus Buaiz, marido de Isis Valverde, falou publicamente sobre a prisão de Cristiano Rodrigues Kellermann, homem que perseguia a atriz há cerca de duas décadas.
Em declaração à coluna de Fábia Oliveira, o empresário destacou a rapidez da ação policial e tranquilizou sobre o estado da família após o desfecho do caso.
“Graças à atuação rápida e eficiente da equipe do DAS anti-sequestro do Rio, a investigação avançou com agilidade e resultou na prisão do envolvido. Todos estão bem”, afirmou.
Antes disso, Isis Valverde já havia se manifestado por meio de sua assessoria de imprensa.
A atriz confirmou que vinha sendo vítima do perseguidor há anos e agradeceu a atuação das autoridades responsáveis pela investigação.
“Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, declarou.
Cristiano Rodrigues Kellermann foi detido na terça-feira (16/12) por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) no condomínio onde Isis mora, localizado no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil, o comportamento do suspeito se tornou mais grave a partir de janeiro deste ano, quando passou a agir de maneira obsessiva e invasiva, o que levou a atriz a procurar as autoridades por temer pela própria integridade.
Após a denúncia, foi aberto um inquérito e iniciado um monitoramento contínuo do homem. As investigações indicam que ele tentou se aproximar da atriz em pelo menos três oportunidades.
Em uma delas, chegou a ir até o condomínio, mas fugiu antes da chegada da polícia. Em outra ocasião, insistiu em estabelecer contato direto e pressionou para se encontrar com a vítima.
Com a repetição das investidas, os agentes montaram uma operação específica e conseguiram localizá-lo, efetuando a prisão em flagrante pelo crime de perseguição.
Ainda segundo a polícia, o suspeito chegou a contratar um detetive particular para obter informações pessoais e sensíveis da atriz, como endereço e telefone, o que evidenciou o nível de obsessão e o risco envolvido na situação.
Em depoimento, Cristiano admitiu que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação ao longo desse período, em diferentes locais.
