Marcus Buaiz quebra o silêncio após prisão de stalker de Isis Valverde - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcus Buaiz, marido de Isis Valverde, falou publicamente sobre a prisão de Cristiano Rodrigues Kellermann, homem que perseguia a atriz há cerca de duas décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em declaração à coluna de Fábia Oliveira, o empresário destacou a rapidez da ação policial e tranquilizou sobre o estado da família após o desfecho do caso.

“Graças à atuação rápida e eficiente da equipe do DAS anti-sequestro do Rio, a investigação avançou com agilidade e resultou na prisão do envolvido. Todos estão bem”, afirmou.

Antes disso, Isis Valverde já havia se manifestado por meio de sua assessoria de imprensa.

A atriz confirmou que vinha sendo vítima do perseguidor há anos e agradeceu a atuação das autoridades responsáveis pela investigação.

“Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, declarou.

Cristiano Rodrigues Kellermann foi detido na terça-feira (16/12) por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) no condomínio onde Isis mora, localizado no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o comportamento do suspeito se tornou mais grave a partir de janeiro deste ano, quando passou a agir de maneira obsessiva e invasiva, o que levou a atriz a procurar as autoridades por temer pela própria integridade.

Após a denúncia, foi aberto um inquérito e iniciado um monitoramento contínuo do homem. As investigações indicam que ele tentou se aproximar da atriz em pelo menos três oportunidades.

Em uma delas, chegou a ir até o condomínio, mas fugiu antes da chegada da polícia. Em outra ocasião, insistiu em estabelecer contato direto e pressionou para se encontrar com a vítima.

Com a repetição das investidas, os agentes montaram uma operação específica e conseguiram localizá-lo, efetuando a prisão em flagrante pelo crime de perseguição.

Ainda segundo a polícia, o suspeito chegou a contratar um detetive particular para obter informações pessoais e sensíveis da atriz, como endereço e telefone, o que evidenciou o nível de obsessão e o risco envolvido na situação.

Em depoimento, Cristiano admitiu que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação ao longo desse período, em diferentes locais.