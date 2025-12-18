Na UTI, Isabel Veloso tem quadro de saúde atualizado pelo pai: 'Dias difíceis' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (17) para publicar uma mensagem de reflexão e agradecimento.

A jovem está internada após receber o diagnóstico de pneumonia grave, e o pai destacou a importância de valorizar as pequenas vitórias diárias diante do momento delicado.

Em sua publicação, Joelson demonstrou fé e gratidão pelas conquistas cotidianas.



"Gratidão pelas vitórias do dia. Mesmo nos dias difíceis, seguimos com fé. Cada pequena conquista é um milagre, uma resposta de Deus. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Seguimos firmes, acreditando que o melhor ainda está por vir", escreveu.

Ainda no mesmo dia, ele havia feito outras homenagens direcionadas à filha, exaltando sua força e resiliência durante o tratamento.



"Um leão desperta com força e coragem. Assim é Isabel: forte, valente, renascendo a cada amanhecer, pronta para lutar mais um dia. Mesmo ferida, ela ruge com fé. E sua garra é a esperança de todos nós", declarou.

Na última segunda-feira (15), o marido de Isabel, Lucas Borbas, também se manifestou nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde da influenciadora.

Segundo ele, o quadro permanece estável, embora alguns exames ainda estejam pendentes.



"Segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: a biópsia do intestino, que é o que vai mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", informou em um story no Instagram.

Isabel Veloso, de 19 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), desde o dia 27 de novembro, após uma piora no quadro respiratório.

Ela enfrenta um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, diagnosticado em 2021, quando tinha 15 anos.