Raul Gazolla revela que conteúdo adulto da enteada salvou família de crise

Raul Gazolla, de 70 anos, abriu o coração ao recordar um período delicado vivido por sua família durante a pandemia.
O ator revelou que enfrentou uma crise financeira severa e que a situação só foi superada graças ao apoio da enteada Milla Fernandez, hoje com 28 anos, que utilizou recursos obtidos com a produção de conteúdo adulto na internet para ajudar a sustentar a casa.
O depoimento foi concedido em entrevista ao jornal "O Globo". A história, no entanto, também é abordada no espetáculo “TIP”, monólogo protagonizado por Milla, no qual ela fala de forma direta sobre sua experiência como camgirl.
Raul é casado desde 2005 com Fernanda Loureiro, mãe de Milla e de Luna, sua outra enteada. Ele também é pai de Rani, filha do relacionamento com a estilista Mariúza Palhares.
Entre as três jovens, apenas Milla seguiu carreira artística; Luna e Rani atuam como psicólogas.
Ao relembrar o período difícil, Gazolla destacou a importância da atitude da enteada para atravessar aquele momento.
“Nós enfrentamos uma crise financeira impactante, e foi ela quem nos sustentou por quase dois anos, segurou a barra legal. Claro que já pagamos com juros e correção monetária, mas esse trabalho dela nos salvou”, contou o ator.
Ele ainda deixou claro que nunca se opôs à decisão profissional de Milla. “Ela comentou que faria isso e eu falei: ‘Se não te aviltar, não te magoar e não te machucar de qualquer forma, a vida é sua, e estamos aqui para te apoiar’”.
Durante a entrevista, Raul também falou sobre a emoção ao assistir ao espetáculo estrelado pela enteada. Segundo ele, muitos detalhes da história só foram conhecidos naquele momento.
“Eu não conhecia os detalhes da história. A única pergunta que fiz foi se ela ficaria pelada na peça. Como ela respondeu que não, fui assistir. É uma entrega impressionante, de muita verdade. Uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. A vida de cada um é a vida de cada um. Se alguém tiver com preconceito, eu vou entender que o problema é com a pessoa, e não com a minha filha”, afirmou.
