Dudu Camargo vence 'A Fazenda 17' com porcentagem exorbitante

Dudu Camargo venceu "A Fazenda 17" com uma vitória expressiva na votação. O apresentador recebeu uma porcentagem de votos cinco vezes superior à de Duda Wendling, que terminou a disputa na segunda colocação da temporada, que terminou na noite desta quinta-feira (18).

Com o primeiro lugar, Dudu garantiu o prêmio principal de R$ 2 milhões. Já Duda, vice-campeã da edição, foi contemplada com um carro zero quilômetro.

Saory ficou com o terceiro lugar e levou R$ 100 mil, enquanto Fabiano, que encerrou sua participação na quarta posição, recebeu R$ 50 mil.

Maiores porcentagens

Mesmo com a votação elevada conquistada por Dudu Camargo, o recorde histórico do reality segue inalterado.

Viviane Araújo, campeã de "A Fazenda 5", permanece como a vencedora com maior percentual de votos da história do programa, somando 84%.

Em seguida aparece Dado Dolabella, campeão da primeira edição, com 83%. O terceiro maior índice pertence a Rico Melquiades, vencedor de "A Fazenda 13", que obteve 77,47% dos votos.

Com o resultado desta temporada, Dudu Camargo passa a ocupar a quarta posição no ranking dos campeões com maior percentual de votação no reality rural.