Havaianas e Fernanda Torres: bolsonaristas boicotam marca e fazem acusações à atriz - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A nova campanha de fim de ano da Havaianas, protagonizada pela atriz Fernanda Torres, acabou se tornando alvo de críticas vindas de grupos da direita e transformou a marca em alvo de ataques e ameaças de boicote nas redes sociais.

A reação partiu de interpretações políticas feitas por grupos ligados ao bolsonarismo, que passaram a mobilizar seguidores contra a empresa, em um movimento marcado por discurso ideológico e viés religioso.

A polêmica teve origem em um trecho do texto do comercial, veiculado nas redes sociais da marca e também na televisão.

Na peça publicitária, Fernanda Torres faz uma reflexão bem-humorada sobre o início do novo ano e menciona a expressão “pé direito”, tradicionalmente associada à sorte. O texto do comercial diz:

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende… depende de sorte", inicia Torres.

"O que eu desejo é que você comece o Ano-Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés", declara ela no comercial.

A simples referência ao “pé direito” foi suficiente para que lideranças políticas de direita associassem o conteúdo a uma suposta mensagem ideológica contrária aos seus valores.

A partir disso, começaram críticas públicas à campanha e até sugestões de substituição da marca por concorrentes.

Líderes políticos incentivaram

Entre os que se manifestaram está o deputado federal Rodrigo Valadares (PL-SE), vice-líder da Oposição na Câmara e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação na rede social X, ele escreveu:

“Havaianas faz campanha política explícita contra a direita. Seguimos firmes na defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Por aqui, vamos de Rider, Ipanema, Crocs e outras”.

O vereador do Recife (PE) Gilson Machado Filho, filho do ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, também criticou a ação publicitária. Em vídeo publicado nas redes sociais, ironizou:

“Será que além de não usar vermelho no Natal, agora também vamos boicotar as havaianas?”.

Influenciadores alinhados à direita reforçaram o discurso, afirmando que a empresa teria “misturado sandália com ideologia”.

Piada na web

Em contrapartida, a reação exagerada acabou gerando o efeito oposto em boa parte dos internautas. O episódio virou motivo de deboche e críticas ao extremismo político, com muitos saindo em defesa da atriz e da marca.

“As pessoas precisam assistir e interpretar o comercial. Não vi nada de política aí, mas enfim. O povo precisa de terapia”, comentou uma internauta.

“Tudo é crítica. Me poupe! A Havaianas é a melhor”, escreveu outra. “É, realmente tem gente que precisa parar de usar Havaianas e usar ferradura”, ironizou um usuário.

Já outro afirmou: “O O boicote gerou a compra de 10 pares de Havaianas hoje em minha casa, primeira vez que vamos passar de Havaianas”.