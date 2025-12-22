Filho de Viih Tube vai parar na UTI após acidente e passa por cirurgia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Viih Tube recorreu às redes sociais na noite deste domingo (21/12) para relatar um susto envolvendo o filho mais novo, Ravi, de 1 ano.

A influenciadora contou que o menino sofreu uma queimadura de segundo grau, precisou ser hospitalizado e passou por um procedimento cirúrgico após um acidente doméstico.

Ravi é fruto do relacionamento da criadora de conteúdo com o ex-BBB Eliezer.

Segundo o relato, o acidente aconteceu quando a criança colocou a mão no motor de um buggy. A situação levou a família a procurar atendimento médico imediato.

Nos stories, Viih explicou que o filho passou por uma cirurgia de desbridamento, procedimento indicado para remover tecidos afetados pela queimadura, e compartilhou imagens da mão do menino, que apresentava bolhas causadas pela lesão.

“Ravi fez uma queimadura de segundo grau e precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem graças a Deus”, afirmou a influenciadora.

Ela também destacou a coincidência do momento vivido pela família: “Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque colocou a mão no motor de buggy e teve uma queimadura de segundo grau”.

Em tom emocionado, Viih Tube revelou que retornar ao hospital trouxe lembranças difíceis. “Voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que um ano atrás me traumatizou”, desabafou.

Apesar disso, disse ter encarado a situação de forma diferente desta vez.

“E sabe o que eu tiro disso tudo? Ressignifiquei. Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui! Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim. Obrigada, meu Deus, por cada livramento”, completou.

No ano passado, o bebê enfrentou sérios problemas de saúde ainda nos primeiros dias de vida e precisou ficar internado na UTI Neonatal com apenas 15 dias.

Na ocasião, os médicos diagnosticaram enterocolite, uma inflamação intestinal que exigiu tratamento intensivo para garantir sua recuperação.