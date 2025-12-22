Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do namoro e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira comunicaram oficialmente, nesta segunda-feira (22), que não estão mais juntos.

O anúncio foi feito por meio de uma nota publicada simultaneamente nas redes sociais de ambos, na qual o agora ex-casal destacou que a decisão foi tomada com diálogo, respeito e maturidade, encerrando uma relação que durou quase cinco anos.

No texto, os dois reforçam que o término não representa um rompimento traumático, mas o encerramento de um ciclo vivido com intensidade e afeto.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram.

Eles também ressaltaram que a separação não teve um fator determinante.

“As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.”

Ainda no comunicado, Paolla e Diogo afirmaram que seguem caminhos distintos, mas preservando o carinho construído ao longo da convivência.

“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro”, declararam.

O texto se encerra com um pedido direto ao público: “Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”.

A notícia repercutiu fortemente nas redes sociais e surpreendeu fãs do casal, que costumava compartilhar momentos de cumplicidade e parceria.

Nos comentários, muitos seguidores demonstraram frustração diante do anúncio.

“Estou cada vez mais conformada com a ideia de que não existe relacionamentos para o resto da vida”, escreveu uma internauta. “Não acredito mais no amor”, lamentou outra.

Já uma terceira resumiu o sentimento geral: “Chocada! Eles são tão lindos juntos!”.