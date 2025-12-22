VÍDEO: Viih Tube mostra como ficou a mão do filho após acidente com carro

Viih Tube passou por momentos de tensão na noite de domingo (21/12) após o filho mais novo, Ravi, de 1 ano, sofrer uma queimadura na mão e precisar ser submetido a uma cirurgia de emergência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A influenciadora relatou o ocorrido por meio dos stories, onde detalhou o susto vivido pela família. Além do relato, Viih Tube compartilhou imagens que mostravam o estado da mão de Ravi.
Nas fotos e vídeos, é possível ver uma bolha se formando por quase toda a extensão da mão da criança, o que comoveu seguidores e gerou inúmeras mensagens de apoio nas redes sociais.
Segundo Viih, o pequeno teve uma queimadura de segundo grau depois de encostar a mão no motor de um buggy. A situação exigiu internação imediata e intervenção cirúrgica.
“Ravi fez uma queimadura de 2º grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau”, contou.
Em seguida, a ex-BBB explicou que o filho precisou passar por um procedimento para retirada do tecido lesionado e relembrou momentos difíceis do passado.
“Precisou passar por uma cirurgia para desbridar a pele e eu voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que um ano atrás me traumatizou por esperar ele pra fazer um acesso central, tão pequenino com só 15 dias”, recordou.
Já em casa, o menino segue se recuperando cercado de carinho dos pais e da irmã mais velha, Lua. Emocionada, a influenciadora destacou a relação entre os irmãos.
“E não tem nada mais lindo que o amor desses dois: ‘Irmão, vai passar. Volta logo pra brincar comigo. Eu cuido de você, vou aí te buscar'”, escreveu.
Saiba Mais
- Mariana Morais Fiuk detona Fábio Jr. em nova música e expõe dilema familiar
- Mariana Morais Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do namoro e motivo vem à tona
- Mariana Morais Filho de Viih Tube vai parar na UTI após acidente e passa por cirurgia
- Mariana Morais Havaianas e Fernanda Torres: bolsonaristas boicotam marca e fazem acusações à atriz
- Mariana Morais Miguel Soares vive melhor amigo da protagonista em 'O Diário de Pilar na Amazônia'
- Mariana Morais Saiba os benefícios da massagem Chavutti Thirumal