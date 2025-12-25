Entenda por que as famosas estão apostando nos lasers de alta tecnologia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cada vez mais presentes nas rotinas de beleza das celebridades, os tratamentos a laser deixaram de ser apenas uma tendência passageira para se consolidarem como protagonistas no universo da estética.

A preferência por tecnologias de alta performance reflete uma mudança clara no cuidado com a pele: procedimentos menos invasivos, resultados progressivos e foco na saúde a longo prazo.

Nomes como o da famosa influenciadora digital Virginia Fonseca, que recentemente compartilhou o uso de lasers em seus cuidados pessoais, ajudam a reforçar esse movimento.

Ao longo dos anos, outras famosas como Ivete Sangalo, Viviane Araújo, Sabrina Sato, Jennifer Aniston e até Madonna também já tiveram seus nomes associados a tratamentos de rejuvenescimento a laser, sinalizando que a tecnologia conquistou espaço definitivo entre as escolhas estéticas das celebridades.

De acordo com Amanda Guedes Yamamoto, Fisioterapeuta Dermatofuncional e fundadora da Clínica Essense, o diferencial dos lasers está na forma como atuam na pele:

“O laser estimula mecanismos naturais do corpo, como a produção de colágeno e elastina, melhora a textura da pele e promove um rejuvenescimento progressivo, com resultados mais duradouros e naturais”.

Ao contrário de procedimentos agressivos, que podem exigir longos períodos de recuperação ou causar mudanças bruscas na fisionomia, os tratamentos a laser oferecem mais segurança e previsibilidade.

Eles são indicados para tratar flacidez, linhas finas, manchas, poros dilatados e cicatrizes, sempre respeitando as características individuais de cada pele.

Outro ponto que pesa na escolha das famosas é a personalização dos tratamentos.

“Hoje não existe mais protocolo padrão. A tecnologia permite ajustes precisos de intensidade, profundidade e frequência, de acordo com o diagnóstico e os objetivos de cada paciente”, destaca Amanda.

Para quem vive sob os holofotes, como artistas e influenciadoras, o menor tempo de recuperação também faz diferença, permitindo manter a rotina profissional sem grandes interrupções. Dessa forma, por fim, a especialista comenta que o maior benefício vai além da agenda.

“Quando a tecnologia é bem indicada, ela não transforma. Ela cuida, preserva e valoriza a beleza real”, finaliza.