Entenda por que as famosas estão apostando nos lasers de alta tecnologia

Diversas famosas que já aderiram ao procedimento

Entenda por que as famosas estão apostando nos lasers de alta tecnologia - (crédito: Reprodução/Instagram)
Cada vez mais presentes nas rotinas de beleza das celebridades, os tratamentos a laser deixaram de ser apenas uma tendência passageira para se consolidarem como protagonistas no universo da estética.

A preferência por tecnologias de alta performance reflete uma mudança clara no cuidado com a pele: procedimentos menos invasivos, resultados progressivos e foco na saúde a longo prazo.

Nomes como o da famosa influenciadora digital Virginia Fonseca, que recentemente compartilhou o uso de lasers em seus cuidados pessoais, ajudam a reforçar esse movimento.

Ao longo dos anos, outras famosas como Ivete Sangalo, Viviane Araújo, Sabrina Sato, Jennifer Aniston e até Madonna também já tiveram seus nomes associados a tratamentos de rejuvenescimento a laser, sinalizando que a tecnologia conquistou espaço definitivo entre as escolhas estéticas das celebridades.

De acordo com Amanda Guedes Yamamoto, Fisioterapeuta Dermatofuncional e fundadora da Clínica Essense, o diferencial dos lasers está na forma como atuam na pele:

“O laser estimula mecanismos naturais do corpo, como a produção de colágeno e elastina, melhora a textura da pele e promove um rejuvenescimento progressivo, com resultados mais duradouros e naturais”.

Ao contrário de procedimentos agressivos, que podem exigir longos períodos de recuperação ou causar mudanças bruscas na fisionomia, os tratamentos a laser oferecem mais segurança e previsibilidade.

 

Eles são indicados para tratar flacidez, linhas finas, manchas, poros dilatados e cicatrizes, sempre respeitando as características individuais de cada pele.

Outro ponto que pesa na escolha das famosas é a personalização dos tratamentos.

“Hoje não existe mais protocolo padrão. A tecnologia permite ajustes precisos de intensidade, profundidade e frequência, de acordo com o diagnóstico e os objetivos de cada paciente”, destaca Amanda.

Para quem vive sob os holofotes, como artistas e influenciadoras, o menor tempo de recuperação também faz diferença, permitindo manter a rotina profissional sem grandes interrupções. Dessa forma, por fim, a especialista comenta que o maior benefício vai além da agenda.

“Quando a tecnologia é bem indicada, ela não transforma. Ela cuida, preserva e valoriza a beleza real”, finaliza.

 

 

