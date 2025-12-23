Morre, aos 80 anos, Ieda Maria Vargas, a primeira Miss Universo brasileira - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Ieda Maria Vargas, vencedora do Miss Universo e a primeira brasileira a conquistar o título, morreu aos 80 anos nesta segunda-feira (22), na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel. A confirmação do falecimento foi feita pela filha, Fernanda Vargas.

A despedida da ex-miss será realizada em Porto Alegre. O velório acontece a partir das 10h desta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com acesso liberado ao público.

Mais tarde, às 17h, está prevista uma cerimônia reservada a familiares e amigos no Crematório Cortel Metropolitano.

A morte de Ieda também gerou manifestações de autoridades. O governador Eduardo Leite prestou homenagem por meio das redes sociais: "Minha solidariedade aos filhos, netos, familiares e a todos que acompanharam e admiraram sua história", declarou.

Com 55 anos de idade, Ieda Maria Vargas enfrentou um AVC que afetou sua memória e a fala, mas conseguiu se recuperar ao longo do tempo. Viúva desde 2009, ela passou a viver em Gramado nos últimos anos.

A família divulgou uma nota oficial agradecendo o apoio recebido desde o anúncio da morte.

"Neste momento de imensa dor, agradecemos todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas. leda foi uma mulher de luz, que marcou a história e a vida de muitas pessoas, deixando um legado de amor, alegria e inspiração", diz o comunicado.