Última foto de Marília Mendonça antes da queda de avião vem à tona

Uma foto inédita de Marília Mendonça voltou a emocionar o público e ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

A foto mostra a cantora ao lado do piloto Tarciso Pessoa Viana dentro da aeronave, pouco antes do voo que terminou no acidente aéreo ocorrido em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, que tirou a vida da artista.

O registro foi divulgado por Nagila do Vale, irmã do piloto, e rapidamente viralizou na internet. Na imagem, Marília e Tarciso aparecem sorridentes, em um momento que antecede a tragédia.

Ao publicar a foto, Nagila prestou uma homenagem ao irmão: “Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”, escreveu ela.

Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos quando morreu no acidente. Ele deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida na época.

A publicação despertou uma forte reação emocional entre os fãs da cantora, que seguem lamentando a perda precoce da artista.

Nos comentários, internautas expressaram saudade e tristeza ao rever a imagem. "Não cai a ficha até hoje!", escreveu uma usuária.

Outro seguidor destacou o impacto da cantora em sua vida: "Ela nos ensinou a superar amores, mas não nos preparou para a dor de perdê-la. Rainha!".



