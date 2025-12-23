Amanda Kimberlly mostra estrago após teto de casa desabar

Amanda Kimberlly usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (22) para relatar um imprevisto causado pelas fortes chuvas da semana passada em São Paulo.

A influenciadora, mãe de Helena, fruto de seu breve relacionamento com Neymar Jr., contou que parte do teto de sua casa acabou cedendo, provocando danos em um dos cômodos.

Por meio dos Stories no Instagram, Amanda compartilhou imagens do estrago e comentou a situação com bom humor.

Em uma das publicações, ela ironizou ao mostrar o teto aberto: "A chuva da semana passada trouxe um 'presentinho' de Natal antes da hora".

Em seguida, exibiu uma montagem detalhando os prejuízos causados pelo desabamento. "Uma laje cheia de água, um teto desabado e infiltração pela casa toda".

Mesmo diante do transtorno, a influenciadora mostrou que precisou arregaçar as mangas e limpar os rastros de destruição.

Em um vídeo, aparece recolhendo os pedaços que ficaram espalhados pelo chão e fez uma referência divertida à personagem Griselda, vivida por Lilia Cabral: "Ativei minha skin Griselda da Silva Pereira (Pereirão) e fui", escreveu.

Mais tarde, Amanda tranquilizou os seguidores ao atualizar a situação e mostrar que recebeu ajuda especializada para resolver o problema estrutural da casa.

Ao publicar uma imagem com reforços de engenharia, ela explicou: "Hoje eu ganhei um reforço, graças a Deus".