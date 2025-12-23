Com troca de alianças, Dudu Camargo e Saory oficializam namoro ao vivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dudu Camargo e Saory Cardoso oficializaram o relacionamento nesta segunda-feira (22).

O jornalista, de 27 anos, e a influenciadora, de 29, se conheceram durante a participação em "A Fazenda 17" e selaram o namoro de forma simbólica ao trocar alianças ao vivo, durante a transmissão do "Link Podcast".

O momento teve clima de romance e chamou a atenção de quem acompanhava o programa. Além das alianças, Saory foi surpreendida com um buquê de flores.

Em meio ao momento especial, Dudu fez questão de se declarar e chegou a se ajoelhar diante da namorada. Entusiasmado, ele comentou sobre os próximos passos da relação:

“Estou com vontade de pegar essa aliança e já colocar no dedo esquerdo, que é do casamento”.

Antes mesmo da exibição do podcast, o ex-participante do reality já havia revelado que o pedido de namoro não aconteceu ali pela primeira vez.

Segundo ele, a oficialização diante das câmeras foi apenas a confirmação de algo que já estava decidido.

“O pedido de namoro já foi feito. Depois, se vocês quiserem um vídeo, eu peço. Mas foi um momento bem gostoso, bem espontâneo. Sabe quando você está explodindo de sentimento e aproveita? Foi na cama, gente”, contou.