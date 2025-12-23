Com troca de alianças, Dudu Camargo e Saory oficializam namoro ao vivo

Dudu Camargo e Saory Cardoso oficializaram o relacionamento nesta segunda-feira (22).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O jornalista, de 27 anos, e a influenciadora, de 29, se conheceram durante a participação em "A Fazenda 17" e selaram o namoro de forma simbólica ao trocar alianças ao vivo, durante a transmissão do "Link Podcast".
O momento teve clima de romance e chamou a atenção de quem acompanhava o programa. Além das alianças, Saory foi surpreendida com um buquê de flores.
Em meio ao momento especial, Dudu fez questão de se declarar e chegou a se ajoelhar diante da namorada. Entusiasmado, ele comentou sobre os próximos passos da relação:
“Estou com vontade de pegar essa aliança e já colocar no dedo esquerdo, que é do casamento”.
Antes mesmo da exibição do podcast, o ex-participante do reality já havia revelado que o pedido de namoro não aconteceu ali pela primeira vez.
Segundo ele, a oficialização diante das câmeras foi apenas a confirmação de algo que já estava decidido.
“O pedido de namoro já foi feito. Depois, se vocês quiserem um vídeo, eu peço. Mas foi um momento bem gostoso, bem espontâneo. Sabe quando você está explodindo de sentimento e aproveita? Foi na cama, gente”, contou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Alexandre Frota transforma boicote de bolsonaristas contra Havaianas em boa ação
- Mariana Morais Renato Ray celebra ano de expansão com o pioneirismo do GringaCast e prepara novos rumos no entretenimento em 2026
- Mariana Morais Amanda Kimberlly mostra estrago após teto de casa desabar
- Mariana Morais Última foto de Marília Mendonça antes da queda de avião vem à tona
- Mariana Morais Morre, aos 80 anos, Ieda Maria Vargas, a primeira Miss Universo brasileira
- Mariana Morais Má Brito estreia terceira temporada do podcast "Te Assusta?"