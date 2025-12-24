Letícia Birkheuer e filho brigam em público e briga judicial vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Letícia Birkheuer se viu no centro de uma disputa familiar que extrapolou o âmbito privado e passou a repercutir nas redes sociais e na Justiça.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O conflito envolve o filho, João Guilherme, de 14 anos, e o pai do adolescente, o empresário Alexandre Furmanovich.

Nos últimos dias, os três publicaram vídeos apresentando versões diferentes sobre a convivência, a guarda compartilhada e um episódio ocorrido durante uma visita ao Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (19), Letícia recorreu ao Instagram para falar publicamente sobre o afastamento do filho.

Em seu relato, afirmou já ter investido mais de R$ 1 milhão em ações judiciais na tentativa de retomar o convívio com o adolescente.

“Eu estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar nem desistir. Nem que eu tenha que gastar meu patrimônio todo tentando ter você de volta”, escreveu.

Dias depois, a atriz voltou a se pronunciar e revelou que quase não vê o filho. “Em um ano e meio, eu vi meu filho uma vez. Isso dói muito pra uma mãe”, afirmou em um vídeo publicado na terça-feira (23).

Com a repercussão do desabafo, João Guilherme apareceu em um vídeo ao lado do pai para apresentar sua versão da história.

O adolescente disse se sentir desconfortável com a exposição feita pela mãe nas redes sociais.

“Eu já estou cansado que minha mãe fica me expondo no Instagram. Ela continua me usando como objeto para alcançar engajamento”, declarou.

No mesmo pronunciamento, João afirmou que não deseja manter contato com Letícia e que se considera apto a decidir sobre sua própria convivência.

“Eu tenho muita capacidade cognitiva para decidir com quem eu quero morar e com quem eu quero conviver”, disse.

O jovem também relatou um episódio ocorrido durante a última visita ao Rio de Janeiro, quando afirmou ter fugido da casa da mãe. Segundo ele, um enfermeiro contratado teria usado força física para contê-lo.

“Ele me deu um mata-leão no meio da rua com o aval dela. A gente começou uma troca de socos, porque eu não queria voltar para a casa da minha mãe”, contou. O caso foi registrado em delegacia.

Em resposta às acusações, Letícia Birkheuer negou qualquer agressão e afirmou que o filho estaria sendo vítima de alienação parental.

Segundo a atriz, a contratação do enfermeiro ocorreu por orientação médica. “Eu tenho um laudo psiquiátrico que disse que seria a melhor opção”, explicou.

Ela também apresentou outra versão sobre o ocorrido, afirmando que o adolescente saiu correndo em via pública.

“Ele mal chegou em casa e saiu correndo por uma avenida, podendo ser atropelado. O enfermeiro correu atrás para segurá-lo. Dois policiais presenciaram tudo e depuseram na delegacia”, relatou.

Letícia contestou diretamente o depoimento do filho. “O que o João relata no vídeo é mentiroso. Não houve troca de socos.”

A atriz ainda acusou o ex-marido de não cumprir decisões judiciais e de dificultar o contato entre mãe e filho.

“O pai descumpre todas as decisões judiciais. O juiz estabeleceu multa, e essa multa está em mais de R$ 300 mil”, afirmou.

Alexandre Furmanovich, por sua vez, disse que a situação chegou a um limite.

“A exposição em redes sociais em relação ao meu filho com minha ex-mulher chegou a um ponto insustentável”, declarou no vídeo publicado ao lado do adolescente.

Atualmente, João Guilherme está sob guarda compartilhada. O pai afirma que o filho optou por morar com ele, enquanto Letícia sustenta que trava uma batalha judicial há quatro anos para restabelecer a convivência.

“Eu sou mãe, tenho guarda compartilhada, criei ele sozinha por 11 anos. Hoje meu filho não vem me ver. Isso dói muito”, concluiu.