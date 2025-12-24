Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos

A exibição do tradicional “Especial Roberto Carlos”, na noite de terça-feira (23), foi marcada por emoção para João Gomes, de 23 anos, e Ary Mirelle.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O cantor de forró integrou o elenco do programa de fim de ano da TV Globo e teve a oportunidade de dividir o palco com Roberto Carlos, um dos momentos mais simbólicos de sua carreira.
Em casa, o casal acompanhou a apresentação pela televisão, e a reação foi registrada por João em um vídeo publicado nas redes sociais.
Nas imagens, os dois aparecem abraçados diante da TV, enquanto Ary se emociona ao ver o marido cantando ao lado do Rei.
O artista fez questão de compartilhar o momento com os seguidores e escreveu na legenda: "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida".
A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs e também uma declaração da própria Ary Mirelle.
Em resposta ao vídeo, a influenciadora deixou uma mensagem carinhosa ao marido: "Deus continue te abençoando, meu amor, você é merecedor de tudo isso. Obrigada por ter levado meu pai".
Saiba Mais
- Mariana Morais Letícia Birkheuer e filho brigam em público e briga judicial vem à tona
- Mariana Morais Morte violenta do criador de 'Call Of Duty' é registrada em vídeo e assusta
- Mariana Morais Virginia aposta em tradição natalina para engravidar de Vini Jr.
- Mariana Morais Com troca de alianças, Dudu Camargo e Saory oficializam namoro ao vivo
- Mariana Morais Alexandre Frota transforma boicote de bolsonaristas contra Havaianas em boa ação
- Mariana Morais Renato Ray celebra ano de expansão com o pioneirismo do GringaCast e prepara novos rumos no entretenimento em 2026