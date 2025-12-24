Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A exibição do tradicional “Especial Roberto Carlos”, na noite de terça-feira (23), foi marcada por emoção para João Gomes, de 23 anos, e Ary Mirelle.

O cantor de forró integrou o elenco do programa de fim de ano da TV Globo e teve a oportunidade de dividir o palco com Roberto Carlos, um dos momentos mais simbólicos de sua carreira.

Em casa, o casal acompanhou a apresentação pela televisão, e a reação foi registrada por João em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados diante da TV, enquanto Ary se emociona ao ver o marido cantando ao lado do Rei.

O artista fez questão de compartilhar o momento com os seguidores e escreveu na legenda: "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida".

A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs e também uma declaração da própria Ary Mirelle.

Em resposta ao vídeo, a influenciadora deixou uma mensagem carinhosa ao marido: "Deus continue te abençoando, meu amor, você é merecedor de tudo isso. Obrigada por ter levado meu pai".