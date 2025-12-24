InícioColunistas#Mariana Morais
EMOÇÃO!

Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos

Momento foi compartilhado nas redes sociais pelo próprio cantor

Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ary Mirelle cai no choro ao ver João Gomes na TV com Roberto Carlos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A exibição do tradicional “Especial Roberto Carlos”, na noite de terça-feira (23), foi marcada por emoção para João Gomes, de 23 anos, e Ary Mirelle.

O cantor de forró integrou o elenco do programa de fim de ano da TV Globo e teve a oportunidade de dividir o palco com Roberto Carlos, um dos momentos mais simbólicos de sua carreira.

Em casa, o casal acompanhou a apresentação pela televisão, e a reação foi registrada por João em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados diante da TV, enquanto Ary se emociona ao ver o marido cantando ao lado do Rei.

O artista fez questão de compartilhar o momento com os seguidores e escreveu na legenda: "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida".

A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs e também uma declaração da própria Ary Mirelle.

Em resposta ao vídeo, a influenciadora deixou uma mensagem carinhosa ao marido: "Deus continue te abençoando, meu amor, você é merecedor de tudo isso. Obrigada por ter levado meu pai".

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 24/12/2025 10:09
