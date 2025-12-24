SBT se pronuncia após Ludmilla acusar emissora de compactuar com racismo - (crédito: SBT/Instagram)

O SBT divulgou um posicionamento oficial na noite de terça-feira (23) após Ludmilla recusar um convite da emissora para receber uma homenagem e acusar o canal de compactuar com o racismo.

Em nota enviada ao Estadão, a emissora afirmou: "Ao longo de sua história, o SBT não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação".

A manifestação do canal ocorre após a cantora voltar a criticar publicamente o jornalista Marcão do Povo, apresentador do programa "Primeiro Impacto".

No último fim de semana, Ludmilla publicou um vídeo em seu Instagram relembrando o episódio de 2017, quando o comunicador se referiu a ela como "pobre macaca", declaração que levou a artista a acionar a Justiça.

O novo pronunciamento da cantora foi motivado por uma fala recente de Marcão do Povo no ar, na qual ele afirmou ter sido "inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia de crimes de ódio e contra a raça".

Ludmilla, no entanto, contestou essa versão e declarou que o apresentador não foi absolvido, mas teria recorrido a "uma manobra para se livrar das consequências", direcionando críticas diretas à emissora.

Em sua publicação, a artista também questionou a postura institucional do canal diante do caso.

“Agora, o SBT, que é uma emissora histórica, que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber que manter em sua casa um apresentador condenado por racismo... Eu deixo minha indignação a vocês. Vou tentar recorrer a mais alguma coisa na Justiça”.

Já nesta segunda-feira (22), Ludmilla revelou que foi procurada pela emissora com a proposta de uma homenagem, mas optou por recusar. Segundo ela, aceitar o convite não seria coerente diante do contexto.

"Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo a pessoas coniventes com a atitude racista. Isso para mim é incoerente e inaceitável", afirmou.