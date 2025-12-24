Fiuk surge com rosto ensanguentado e deixa público em pânico - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Fiuk chamou a atenção do público na manhã desta quarta-feira (24/12) ao surgir nas redes sociais com o rosto machucado e com marcas de sangue.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A imagem, publicada sem qualquer explicação, rapidamente gerou preocupação e especulações entre fãs e seguidores.

No Instagram, o cantor e ator compartilhou a foto acompanhada de uma legenda misteriosa: “Que mundo é esse por favor nossa senhora”.

A falta de contexto levou internautas a questionarem o que teria acontecido. “O que houve?”, perguntou uma seguidora. “O que foi isso meu Deus!”, comentou outra, demonstrando apreensão.

Apesar do susto inicial, parte do público tratou a situação com desconfiança e tentou minimizar o episódio. “É tudo marketing até que se prove o contrário”, escreveu um usuário.

Outra internauta sugeriu uma possível explicação profissional: “Ele está gravando um clipe para música nova dele”.

A repercussão acontece poucos dias depois de Fiuk ter se envolvido em uma nova polêmica relacionada à família.

Detonou Fábio Jr. em música nova

Nesta semana, o ex-BBB lançou a música "Celebridade", na qual faz referências diretas ao pai, o cantor Fábio Jr. A letra chamou atenção por abordar temas como conflitos familiares, traumas emocionais e depressão, além de trazer críticas explícitas.

“O tempo passa e do nada a gente existe e se liga: esse é teu nome e essa vida, te vira. De brinde a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o porra é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora. Felicidade incomoda, mas que nota de dólar”, diz um trecho da canção.