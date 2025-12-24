Vera Viel relembra luta contra o câncer e emociona público

Vera Viel, de 50 anos, comoveu o público ao usar as redes sociais nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, para relembrar um dos períodos mais desafiadores de sua vida.

A apresentadora e ex-modelo, casada com Rodrigo Faro, de 52 anos, publicou um vídeo marcado por emoção e simbolismo ao celebrar a superação de um ano desde o fim do tratamento contra um sarcoma na perna.

A publicação reúne cenas atuais de Vera caminhando tranquilamente pela praia intercaladas com imagens do período em que enfrentava sessões intensas de tratamento.

Na legenda, ela destacou a data e o significado do momento: "24 de dezembro. Há exatamente um ano, eu encerrava a última radioterapia contra um sarcoma na perna. Hoje, caminho pela praia. Cada passo carrega uma história de dor vencida, fé fortalecida e milagres silenciosos".

Ao longo do texto, Vera refletiu sobre a transformação vivida desde então. Segundo ela, sentimentos que antes eram dominados pelo medo deram lugar à confiança, à esperança e à vontade de viver.

A apresentadora também deixou palavras de incentivo para quem atravessa situações difíceis, reforçando a importância de não desistir:

"O que antes era luta, hoje é gratidão. O que antes era medo, hoje é vida em movimento. Deus foi fiel em cada detalhe. Se você está no meio da batalha, não desista, o amanhã pode te encontrar caminhando, sorrindo e vivendo o impossível".