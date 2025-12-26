Carlinhos Maia defende Virginia após brigadeiro de maconha gerar polêmica

Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta quinta-feira (25/12) para relatar uma situação inusitada vivida antes da festa de Natal promovida por Virginia Fonseca, realizada na última terça-feira (23).

O influenciador contou que consumiu um “brisadeiro”, doce conhecido por ser um brigadeiro com adição de cannabis, e afirmou ter sentido os efeitos pouco tempo depois.

Em um primeiro momento, o alagoano disse que teria ingerido o doce sem saber exatamente do que se tratava.

“Eu comi e fiquei doido. Fiquei muito doido, juro. Mas foi muito bom. Sempre me levei a sério demais. Mas sou tão novo, tudo bem passar vergonha”, relatou.

Apesar de afirmar inicialmente que nunca havia provado, Carlinhos contou que acabou sendo convencido pelos amigos. Segundo ele, a situação saiu do controle rapidamente:

“Quando vi, já estava em cima do palco, puxando a Maraisa, pedindo para ela cantar ‘Narcisista’. Mas pelo menos não senti ninguém incomodado. Lá é todo mundo doido, dançando junto. Até a Ludmilla, que estava meio morgada, começou a dançar com a gente”.

O influenciador continuou o relato e fez novas observações sobre o efeito do doce.

“Foi massa. É isso aí… brisadeiro, que tem maconha dentro. Fiquei muito doido. Eu já me acho, é de mim, aí como um negócio que deixa a pessoa mais para cima ainda, aí penso que a festa é minha”, disse, antes de assumir: “Não vou mentir para vocês não. Eu sabia que tinha maconha no brigadeiro sim. Eu comi porque eu quis”.

O depoimento rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Após receber críticas, Carlinhos voltou a se pronunciar e fez questão de contextualizar o ocorrido.

Ele explicou que comeu o doce ainda no hotel, antes de seguir para o evento, e saiu em defesa de Virginia Fonseca.

“Eu não tenho filho, então já fui para lá bem tarde. Umas 23h, já não tinha mais criança nenhuma. Parem de criticar a Virginia por tudo. Eu que comi, me critiquem”, afirmou.