Christiane Torloni abre o jogo sobre possível participação no 'BBB 26'

Christiane Torloni, atriz consagrada por personagens icônicos da teledramaturgia da TV Globo, chegou a ter o nome apontado como possível integrante do camarote do "BBB 26".

Apesar dos rumores, a própria artista já tratou de afastar essa possibilidade publicamente.

Em novembro, durante uma entrevista à rádio portuguesa RFM, Torloni falou abertamente sobre o reality show e deixou claro que não se vê participando do programa.

A atriz esteve na rádio para divulgar o documentário "Amazônia, o 'Despertar da Florestania'”, produção que ela assina como diretora e produtora e que vem sendo exibida gratuitamente em Portugal.

Questionada pelos apresentadores se aceitaria um convite para o "Big Brother Brasil", Christiane foi direta.

“Acho que eu não passaria por um Big Brother. Você tem que ter lá umas características que eu não tenho. Eu sou uma pessoa tão tímida”, disse, rindo.

Durante a conversa, o apresentador insistiu e perguntou se uma proposta financeira robusta poderia mudar sua decisão. A resposta veio sem rodeios:

“Eu já tenho dinheiro, acho que não vai mudar a minha vida, acho que não entraria, não seria nem aceita. Não tenho as qualidades para esse tipo de jogo. A minha brincadeira é o game da interpretação. Você fazer uma coisa que não é uma personagem, aquilo que eles fazem, essa cara de pau eu não tenho”.

Mesmo com a negativa pública, os boatos voltaram a ganhar força recentemente após o perfil "Central Reality" afirmar que uma fonte interna da Globo garantiria a presença de Christiane Torloni, de 68 anos, no elenco do "BBB 26".

O que tem causado estranhamento entre os fãs é a agenda profissional da atriz.

Torloni tem estreia marcada para uma peça teatral ao lado de Antônio Fagundes a partir do dia 15 de janeiro, com ingressos já à venda, o que colocaria em dúvida sua disponibilidade para um confinamento prolongado.