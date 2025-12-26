Sasha Meneghel faz topless em praia e impressiona com boa forma - (crédito: Reprodução/Instagram)

Sasha Meneghel, de 27 anos, compartilhou com os seguidores registros da viagem em família escolhida para celebrar as festas de fim de ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As imagens foram publicadas nas redes sociais e chamaram atenção por um clique em que a designer de moda aparece fazendo topless no mar.

Na foto, Sasha usa apenas a parte de baixo do biquíni e um boné, cobrindo os seios com as mãos.

O registro faz parte de um carrossel divulgado no dia de Natal, embalado pela música “Step Into Christmas”, de Elton John. Na legenda da publicação, ela aproveitou para desejar boas festas ao público.

A viagem reuniu pessoas próximas da família. Além do marido, João Lucas, também aparecem nos cliques Xuxa, Junno Andrade e Nikki Meneghel, prima de Sasha. Bella, cadela da designer, também marcou presença nos registros compartilhados.

A publicação repercutiu entre os internautas, que elogiaram a jovem nas redes sociais.

“Belíssima. A mãe dela, Xuxa, era uma das mulheres mais lindas que tive oportunidade de ver pessoalmente”, comentou uma usuária.

“Linda demais”, escreveu outra. “Ela sempre arrasa!”, disse mais uma internauta.