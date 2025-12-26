Isabel Veloso acorda de coma após um mês; saiba estado de saúde - (crédito: Reprodução/Instagram)

Isabel Veloso, de 19 anos, apresentou uma evolução significativa em seu estado de saúde e despertou do coma após passar vários dias sedada e entubada na UTI.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo pai e pelo marido da influenciadora, que está hospitalizada desde o dia 27 de novembro.

De acordo com Lucas, marido de Isabel, o quadro clínico da jovem tem mostrado melhora.

“Ela está bem, consciente, bastante emotiva e chorando, o que é compreensível. Amanhã, vai passar pelo procedimento para retirada do tubo, que incomoda demais”, contou ele ao atualizar os seguidores.

O pai da influenciadora também usou as redes sociais para celebrar o momento e agradecer o apoio recebido. Em uma publicação emocionada, escreveu:

“Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco”.

Isabel passou por um transplante de medula óssea no dia 24 de outubro e, inicialmente, apresentou uma recuperação tão positiva que recebeu alta antes do prazo previsto pelos médicos.

No entanto, no dia 27 de novembro, precisou ser internada novamente na UTI após sofrer uma crise respiratória.

Diagnosticada com pneumonia grave, ela foi entubada na madrugada de 3 de dezembro e permaneceu sedada até os últimos dias.