MC Daniel tenta destruir guitarra em show, mas acaba virando piada

Um momento protagonizado por MC Daniel durante um show recente acabou viralizando e rendendo comentários nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O episódio chamou atenção pela tentativa mal-sucedida do cantor de quebrar uma guitarra no palco, o que rapidamente virou motivo de piada entre internautas.

A cena teria ocorrido no encerramento do show, durante o momento de agradecimentos.

Com a intenção de finalizar a apresentação em grande estilo, MC Daniel tentou quebrar uma guitarra amarela ao batê-la contra o palco.

No entanto, após três tentativas sem sucesso, o artista desistiu e seguiu como se nada tivesse acontecido.

O vídeo do momento passou a circular amplamente nas redes, onde usuários não pouparam críticas e ironias direcionadas ao cantor.

A repercussão negativa se soma a outras controvérsias recentes envolvendo MC Daniel, especialmente ligadas ao término conturbado com a ex-companheira, Lorena Maria.

Entre os comentários publicados, alguns internautas foram diretos nas críticas. "A Lorena teve um livramento, isso sim", escreveu um usuário no Instagram.

"Não sei quem teve coragem de ir no show dele", comentou outro. Já um terceiro disparou: "Tá querendo chamar atenção".