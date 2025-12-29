InícioColunistas#Mariana Morais
Melody emplaca megahit após ser excluída de parceria com Anitta

Aos 18 anos, cantora emplaca seu terceiro hit no Top 10 do Spotify

Melody emplaca megahit após ser excluída de parceria com Anitta - (crédito: Youtube/Instagram)

Melody, de 18 anos, encerra o ano em clima de celebração após alcançar mais um feito importante na carreira.

A cantora entrou para o Top 10 do Spotify Brasil com a faixa "Jet Ski", colaboração com Pedro Sampaio e MC Meno K.

O desempenho da música acontece pouco tempo depois da repercussão envolvendo o nome da artista e Anitta.

Melody x Anitta

Recentemente, Melody acabou ficando de fora da parceria com Anitta, Pabllo Vittar e Mariana Sena na canção "Fala Quem É".

A exclusão teria ocorrido após a jovem divulgar um trecho da música durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", antes do lançamento oficial.

A atitude não teria sido bem recebida, gerando incômodo tanto na equipe de Anitta quanto na gravadora responsável pelo projeto, o que resultou no rompimento da colaboração.

Sucesso instantâneo do verão

Entre fãs de pop, o bom desempenho de "Jet Ski" é visto como uma reviravolta na trajetória recente de Melody e até mesmo como uma resposta indireta à polêmica envolvendo Anitta.

A faixa marca o terceiro Top 10 da artista no Spotify e também vem acumulando bons números fora do Brasil, aparecendo entre as 15 músicas mais ouvidas em Portugal.

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
29/12/2025
