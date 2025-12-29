Melody emplaca megahit após ser excluída de parceria com Anitta - (crédito: Youtube/Instagram)

Melody, de 18 anos, encerra o ano em clima de celebração após alcançar mais um feito importante na carreira.

A cantora entrou para o Top 10 do Spotify Brasil com a faixa "Jet Ski", colaboração com Pedro Sampaio e MC Meno K.

O desempenho da música acontece pouco tempo depois da repercussão envolvendo o nome da artista e Anitta.

Melody x Anitta

Recentemente, Melody acabou ficando de fora da parceria com Anitta, Pabllo Vittar e Mariana Sena na canção "Fala Quem É".

A exclusão teria ocorrido após a jovem divulgar um trecho da música durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", antes do lançamento oficial.

A atitude não teria sido bem recebida, gerando incômodo tanto na equipe de Anitta quanto na gravadora responsável pelo projeto, o que resultou no rompimento da colaboração.

Sucesso instantâneo do verão

Entre fãs de pop, o bom desempenho de "Jet Ski" é visto como uma reviravolta na trajetória recente de Melody e até mesmo como uma resposta indireta à polêmica envolvendo Anitta.

A faixa marca o terceiro Top 10 da artista no Spotify e também vem acumulando bons números fora do Brasil, aparecendo entre as 15 músicas mais ouvidas em Portugal.