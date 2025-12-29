Melody emplaca megahit após ser excluída de parceria com Anitta

Melody, de 18 anos, encerra o ano em clima de celebração após alcançar mais um feito importante na carreira.
A cantora entrou para o Top 10 do Spotify Brasil com a faixa "Jet Ski", colaboração com Pedro Sampaio e MC Meno K.
O desempenho da música acontece pouco tempo depois da repercussão envolvendo o nome da artista e Anitta.
Melody x Anitta
Recentemente, Melody acabou ficando de fora da parceria com Anitta, Pabllo Vittar e Mariana Sena na canção "Fala Quem É".
A exclusão teria ocorrido após a jovem divulgar um trecho da música durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", antes do lançamento oficial.
A atitude não teria sido bem recebida, gerando incômodo tanto na equipe de Anitta quanto na gravadora responsável pelo projeto, o que resultou no rompimento da colaboração.
Sucesso instantâneo do verão
Entre fãs de pop, o bom desempenho de "Jet Ski" é visto como uma reviravolta na trajetória recente de Melody e até mesmo como uma resposta indireta à polêmica envolvendo Anitta.
A faixa marca o terceiro Top 10 da artista no Spotify e também vem acumulando bons números fora do Brasil, aparecendo entre as 15 músicas mais ouvidas em Portugal.
