Xuxa reage à teoria de pacto com diabo: 'Olha o tanto que eu consegui'

Xuxa Meneghel voltou a comentar um rumor antigo que, segundo ela, ainda insiste em circular: a ideia de que teria feito um pacto com o diabo para alcançar fama e sucesso.

O assunto foi abordado pela apresentadora durante sua participação no podcast "Ambulatório da Moda", onde falou abertamente sobre o desconforto que a história ainda provoca.

De acordo com Xuxa, mesmo após tantos anos de carreira, o boato continua sendo tratado por algumas pessoas como se fosse real.

“Até hoje eu tenho que lidar com isso, até hoje as pessoas falam. O mundo está tão esquisito, as pessoas acreditam tanto em coisas estranhas, que dão uma força para o cara lá de baixo [diabo] ao invés do cara de lá de cima [Deus]”, afirmou.

A apresentadora destacou que esse tipo de especulação acaba desvalorizando tudo o que construiu profissionalmente ao longo dos anos.

“Tudo que eu tenho, as oportunidades que Deus me deu enfraquecem porque acham que eu fiz um pacto. Se foi ele [diabo] que me deu, estão tirando valor dEle [Deus] e dando outro valor, porque olha o tanto que eu consegui”, disse.

Xuxa também fez questão de reforçar que suas conquistas sempre estiveram ligadas ao trabalho, à fé e às relações que construiu ao longo da vida.

“O bem tem que sempre estar acima do mal, e eles acham que o mal me deu tudo o que eu tenho. Eu tenho o melhor público, a melhor filha, a melhor mãe… tudo que eu tenho, então, foi o cara lá de baixo que me deu? Não tem como”, declarou, demonstrando indignação.

Apesar de tentar lidar com o assunto de forma mais leve atualmente, a apresentadora reconhece que o tema ainda a afeta.

“Hoje eu faço brincadeira com isso, mas ainda me incomoda porque muita gente acredita. Tem pastor que fala que eu tenho pacto com o diabo, pacto pra ter tudo o que eu tive… Isso é uma brincadeira de mau gosto”, concluiu.