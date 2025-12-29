Zé Felipe expõe intimidade com Ana Castela: 'Em cima de mim' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração feita por Zé Felipe em uma entrevista recente acabou repercutindo nas redes sociais.

O cantor, que é ex-marido de Virginia Fonseca, chamou a atenção do público ao falar de forma direta sobre a intimidade do relacionamento com Ana Castela, despertando curiosidade e comentários entre os fãs.

Durante a conversa, ao ser perguntado sobre um local preferido, o artista respondeu sem hesitar: "Em cima dela".

Questionado sobre qual seria o lugar preferido de Ana Castela, ele afirmou: "Em cima de mim". A troca de respostas rapidamente viralizou pela internet e passou a dividir opiniões.

Nos comentários, parte do público encarou a situação com leveza, enquanto outros fizeram críticas. "Brincadeira de quem está feliz", avaliou uma internauta.

Já outra foi mais dura: "Idade mental de 11 anos". Houve ainda quem defendesse o cantor: "Zé Felipe falou brincando. Ele tem o mesmo senso de humor do Leonardo", escreveu uma fã.