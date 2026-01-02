'Odeio mentira': Zé Felipe faz desabafo após término com Ana Castela; veja

Na manhã desta quinta-feira (1º), Zé Felipe, de 27 anos, recorreu aos stories do Instagram para se posicionar diante dos seguidores.
O cantor, que anunciou recentemente o fim do relacionamento com Ana Castela, afirmou que, a partir de 2026, qualquer informação envolvendo sua vida pessoal só será confirmada por ele próprio.
Ao justificar a decisão, o artista deixou claro seu incômodo com boatos.
“Este ano nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre minha vida só será esclarecida por mim. O resto pode duvidar. Não tenho medo de falar, nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026”, escreveu.
O término do namoro foi comunicado na última segunda-feira (29).
Na ocasião, Zé Felipe explicou que a decisão foi tomada em comum acordo e que o casal optou por seguir caminhos diferentes para priorizar projetos pessoais, negando que houvesse conflitos entre eles.
Mesmo com o posicionamento do cantor, o fim da relação, que havia sido assumida em outubro, gerou uma série de especulações nas redes sociais sobre os possíveis motivos da separação.
