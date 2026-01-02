Iza é flagrada aos beijos com ator de 'Sítio do Picapau Amarelo' no Réveillon - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A passagem de Iza pelo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, voltou a render comentários nesta quinta-feira (1/1).

O hotel, um dos mais conhecidos da capital fluminense, foi palco de rumores que antecederam o flagra da cantora de mãos dadas com o ator João Vitor Silva na madrugada do Réveillon.

Antes mesmo do registro público, hóspedes e funcionários já comentavam a proximidade entre os dois.

Informações divulgadas pelo Portal LeoDias apontam que Iza e João Vitor estavam hospedados no sexto andar do hotel desde a última terça-feira (30/1).

Durante esse período, os dois teriam sido vistos frequentemente juntos em corredores e áreas comuns, circulando com naturalidade e sem tentar disfarçar a intimidade.

Segundo relatos de bastidores, o clima teria ficado ainda mais evidente na Black Pool, piscina exclusiva do andar VIP do Copacabana Palace.

Pessoas que passaram pelo espaço afirmam ter presenciado momentos de maior proximidade, incluindo beijos “quentes” entre a cantora e o ator.

A movimentação chamou atenção e rapidamente virou assunto entre quem estava hospedado no local, principalmente com a chegada da virada do ano.

Na noite de Réveillon, Iza foi uma das principais atrações do palco montado em Copacabana.

Após encerrar sua apresentação e deixar o local nas primeiras horas do novo ano, ela acabou sendo flagrada novamente ao lado de João Vitor Silva, caminhando de mãos dadas, o que reforçou os comentários que já circulavam nos bastidores do hotel.