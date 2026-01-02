Jade Picon inicia 2026 assumindo romance com astro de 'Os Donos do Jogo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Jade Picon abriu o álbum da virada do ano nas redes sociais e acabou confirmando o que vinha sendo comentado há meses.

Em um vídeo com momentos do Réveillon, a influenciadora aparece trocando um beijo com André Lamoglia, colocando fim às especulações sobre o relacionamento.

Os dois eram apontados como um possível casal desde 2023 e, agora, decidiram assumir publicamente o romance.

Na legenda da publicação, Jade celebrou o novo ano com a frase “Feliz, feliz, feliz! 2026”. A interação seguiu nos comentários, onde André reagiu com um emoji de coração e escreveu: “Musaaa”.

O casal escolheu Pernambuco como destino para passar a virada juntos.

Os rumores envolvendo Jade Picon e André Lamoglia não são recentes. Há algum tempo, os dois vêm sendo vistos com frequência em praias do Rio de Janeiro, sempre em clima de proximidade.

Em uma das aparições mais comentadas, eles chegaram a ser flagrados aos beijos após uma partida de futevôlei.

As especulações começaram ainda em 2023, quando Jade e André foram fotografados abraçados, conversando ao pé do ouvido durante uma festa no Rio.

Desde então, os encontros públicos se tornaram recorrentes, até a confirmação do romance neste início de ano.