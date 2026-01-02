Andressa Urach anuncia vídeo íntimo com o filho após pedidos do público

Andressa Urach anuncia vídeo íntimo com o filho: 'É o que mais me pediram' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach voltou a gerar repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (2) ao anunciar o lançamento de um novo vídeo em uma plataforma de conteúdo adulto.

Desta vez, a ex-participante de "A Fazenda" surpreendeu ao revelar que a gravação envolve o próprio filho, Arthur Urach, o que gerou polêmica.

Conhecida por polemizar com seus conteúdos, Andressa já havia prometido um anúncio impactante para 2026.

A revelação cumpriu a expectativa e deixou seguidores perplexos. Em uma publicação nas redes, ela explicou a decisão e destacou que só levou o projeto adiante após se sentir preparada.

“Gravei com meu filho Arthur!!! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou — e melhor do que esperava”, escreveu.

Na sequência, Andressa reforçou que o material era aguardado por parte do público e indicou que o lançamento teria caráter exclusivo.

“Se você faz parte de quem pediu… essa é a sua chance. Eu demorei porque sabia o efeito. Agora tá pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou… vai entender”, completou.

O anúncio rapidamente se espalhou pelas redes e dividiu opiniões.

Enquanto alguns usuários demonstraram espanto, outros levantaram dúvidas sobre a veracidade do conteúdo, sugerindo que a divulgação possa fazer parte de uma estratégia de marketing.

“E eu pensando que ela não conseguiria me surpreender”, escreveu um internauta. “Eu precisei ler duas vezes pra vê se eu acreditava e eu lendo duas vezes ainda assim não acreditei”, comentou outro.