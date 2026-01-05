Andressa Urach usa a bíblia para justificar vídeo íntimo com o filho

Após a repercussão gerada nas redes sociais por afirmar que teria gravado um vídeo adulto ao lado do filho, Arthur Urach, Andressa Urach voltou a se pronunciar sobre o assunto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A manifestação foi feita por meio de uma publicação no Instagram, na qual a criadora de conteúdo adulto buscou esclarecer seu posicionamento diante das críticas.

No vídeo, com cerca de três minutos de duração, Andressa reforça que atua profissionalmente no mercado de conteúdo adulto e afirma que todas as suas produções seguem a legislação.

Ela também destacou o alcance do próprio trabalho e direcionou uma mensagem a mulheres cujos parceiros consomem esse tipo de material.

“Não vivo no oculto. Não finjo ser quem eu não sou. O Brasil é o 4º país que mais consome o meu trabalho. Deus nos deu o livre arbítrio. Cada um responde por suas escolhas. O que eu faço é trabalho, é legal, é consensual e é dentro da lei. Pago meus impostos, sustento minha casa”, declarou.

Na sequência, a influenciadora acrescentou que, segundo ela, a reação negativa não está ligada ao conteúdo em si, mas à postura que adota publicamente.

“O que incomoda não é o conteúdo. É a liberdade.É uma mulher que assume quem é, não finge santidade e não vive de aparência”, completou.

Até o momento, não há confirmação independente de que o material mencionado tenha, de fato, sido produzido. Ainda assim, Andressa garante que o conteúdo já está disponível em sua própria plataforma adulta.