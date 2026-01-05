Médico expõe vídeo fugindo de Cariúcha após acusações de agressão - (crédito: Reprodução/Instagram)

A troca de acusações envolvendo Cariúcha e o médico Danilo Bravo voltou a ganhar repercussão na noite deste domingo (4).

Depois de a apresentadora do SBT divulgar um vídeo chorando nas redes sociais e relatar que teria sido agredida, o cirurgião se pronunciou oficialmente e apresentou uma narrativa completamente diferente sobre o episódio.

Em nota divulgada por sua equipe jurídica, Danilo Bravo afirma que o desentendimento teria começado após uma tentativa de beijo sem consentimento.

Segundo o médico, ao ser rejeitado, Cariúcha teria reagido com ameaças, dizendo que iria torná-lo alvo de exposição pública e prejudicá-lo profissionalmente.

O comunicado ainda relata que, na sequência, ocorreram agressões físicas por parte da apresentadora. “Me arranhou e me deixou com hematomas pelo corpo”, declarou.

Ainda conforme a versão apresentada, Danilo garante que não reagiu em nenhum momento e afirma possuir registros fotográficos e gravações em vídeo que comprovariam as lesões.

De acordo com ele, esse material será utilizado para demonstrar que não houve agressão de sua parte.

O médico também afirmou que optou por se afastar para evitar que a situação tomasse proporções ainda maiores. Segundo o relato, ele reuniu os pertences de Cariúcha e os deixou na portaria do prédio.

“Não a ‘expulsei’ por maldade. Me afastei para me proteger”.

Horas antes, durante a madrugada, Cariúcha havia feito acusações públicas contra o médico. Em um vídeo publicado aos prantos, ela declarou:

“O cara que eu estou ficando, doutor Danilo Bravo, médico, ele me botou para fora de casa e eu fui pra cima dele, a gente estava em um pagode”.

A defesa de Danilo Bravo informou que um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O médico também comunicou que irá realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e que imagens de câmeras de segurança do local já foram solicitadas para apuração do caso.