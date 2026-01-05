Morte e sofrimento: vidente prevê futuro chocante para Suzane von Richthofen

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A vidente Chaline Grazik, conhecida como a sensitiva das estrelas, voltou a chamar atenção ao comentar publicamente sobre Suzane von Richthofen.
Durante participação no programa "Superpop", apresentado por Luciana Gimenez, a médium fez uma previsão polêmica ao sugerir que a ex-detenta, condenada pelo assassinato dos próprios pais, poderia se envolver em novos crimes no futuro.
Ao abordar o tema, Chaline demonstrou incômodo com a visibilidade que Suzane passou a ter nas redes sociais após deixar a prisão.
"Onde já se viu uma pessoa que matou os pais virar celebridade? As pessoas estão comprando os chinelos enfeitados dela", disparou.
Na sequência, a vidente afirmou acreditar que o histórico criminal não ficaria no passado. "Essa moça vai cometer outro crime, porque o espírito que matou uma vez, mata de novo. O diabo não te deixa em paz", declarou.
Encerrando sua fala, Chaline ampliou a previsão ao mencionar sofrimento emocional e novas tragédias ligadas ao caso.
"Ela está cheio de obsessores. Quem está sofrendo é o irmão com pensamentos ruins, com depressão. Em uma carta psicografada, a mãe dela disse que haverá justiça. Vai ter morte com alguém envolvido nesse caso", afirmou.
