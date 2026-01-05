Rayane Figliuzzi diz se verá beijo de Belo e Viviane em ‘Três Graças’

Rayane Figliuzzi falou abertamente sobre o reencontro de Belo com a ex-esposa, Viviane Araújo, durante uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias nos bastidores do show do cantor, realizado no último sábado (3).
Atualmente namorada do pagodeiro, a influenciadora comentou a participação dos dois na novela "Três Graças", produção que marca um momento especial na carreira dele.
Belo e Viviane mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007.
Durante a conversa, a ex-participante de "A Fazenda" revelou que, em um primeiro momento, não se sentiu confortável com a ideia de assistir às cenas românticas entre o casal fictício, mas acabou mudando de opinião.
“Eu falei que não queria assistir, mas vou assistir. O Misael [personagem de Belo] está sendo incrível…”, afirmou. Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre a cena de beijo: “É beijo técnico, não tem língua”.
Rayane também fez questão de elogiar Viviane Araujo, destacando o profissionalismo da atriz.
“A Viviane é maravilhosa, super profissional. Tenho certeza que ela e o Belo vão arrasar. Estou super feliz com as conquistas dele. Depois ainda vem Rock in Rio Lisboa… Estamos atravessando fronteiras”, disse.
De acordo com informações da coluna de Carla Bittencourt, a aparição conjunta do cantor com Viviane Araujo está prevista para o capítulo 100 da trama, programado para ir ao ar em 12 de fevereiro.
A data, no entanto, pode sofrer alterações devido ao ritmo da edição, mas a expectativa é que a entrada da atriz ao lado do ex-marido aconteça na semana que antecede o Carnaval.
