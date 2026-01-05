Gracyanne é flagrada aos beijos com empresário aventureiro em clique sensual

Gracyanne Barbosa parece ter superado de vez o fim de seu relacionamento com Belo.
Isso porque a musa fitness foi vista em clima de intimidade com o empresário Gabriel Cardoso.
As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram os dois aos beijos, indicando que a relação vai além de uma simples amizade.
Por Mariana Morais
postado em 05/01/2026 11:34