Gracyanne é flagrada aos beijos com empresário aventureiro em clique sensual

Apesar de afirmar publicamente que permanece solteira e focada em si mesma, Gracyanne apareceu em clima de romance durante um passeio à beira-mar.

Foi ao lado de Gabriel que a influenciadora passou o Réveillon em Trancoso, no sul da Bahia.

Os dois surgiram juntos em registros ao lado de amigos durante a virada do ano, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.

Mesmo sem rotular a relação, Gracyanne confirmou que está se envolvendo com alguém e que atravessa uma fase positiva desde o fim do casamento com Belo.

Quem é Gabriel

Gabriel Cardoso tem 35 anos e mantém um perfil discreto, bem diferente da exposição frequente da musa fitness.

Nas redes sociais, ele soma pouco mais de 12 mil seguidores, mantém o perfil fechado e publica raramente sobre a vida pessoal.

Longe da internet, o empresário se dedica ao automobilismo. Ele atua como piloto de drift e participa de competições da modalidade, sendo presença constante em eventos esportivos.

Adepto da musculação, Gabriel também compartilha do interesse por um estilo de vida saudável, ponto em comum com Gracyanne.