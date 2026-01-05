InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Gracyanne é flagrada aos beijos com empresário aventureiro em clique sensual

Musa fitness foi clicada em clima de intimidade com o empresário Gabriel Cardoso

Gracyanne é flagrada aos beijos com empresário aventureiro em clique sensual
Gracyanne é flagrada aos beijos com empresário aventureiro em clique sensual - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa parece ter superado de vez o fim de seu relacionamento com Belo.

Isso porque a musa fitness foi vista em clima de intimidade com o empresário Gabriel Cardoso.

As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram os dois aos beijos, indicando que a relação vai além de uma simples amizade.

Apesar de afirmar publicamente que permanece solteira e focada em si mesma, Gracyanne apareceu em clima de romance durante um passeio à beira-mar.

Foi ao lado de Gabriel que a influenciadora passou o Réveillon em Trancoso, no sul da Bahia.

Os dois surgiram juntos em registros ao lado de amigos durante a virada do ano, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.

Mesmo sem rotular a relação, Gracyanne confirmou que está se envolvendo com alguém e que atravessa uma fase positiva desde o fim do casamento com Belo.

Quem é Gabriel

Gabriel Cardoso tem 35 anos e mantém um perfil discreto, bem diferente da exposição frequente da musa fitness.

Nas redes sociais, ele soma pouco mais de 12 mil seguidores, mantém o perfil fechado e publica raramente sobre a vida pessoal.

Longe da internet, o empresário se dedica ao automobilismo. Ele atua como piloto de drift e participa de competições da modalidade, sendo presença constante em eventos esportivos.

Adepto da musculação, Gabriel também compartilha do interesse por um estilo de vida saudável, ponto em comum com Gracyanne.

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/01/2026 11:34
