Virginia posa de lingerie ao lado de Vini Jr. em novo clique sensual - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (6) ao dividir com os seguidores momentos de intimidade ao lado do namorado, o jogador Vini Jr. durante a temporada que passa em Madri.

A influenciadora viajou para a Espanha acompanhada dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos do antigo casamento com Zé Felipe, e todos passaram a virada do ano na casa do atleta.

Nos cliques mais recentes, Virginia aparece em clima de romance ao lado do craque do Real Madrid, usando um boné autografado por ele.

O acessório, inclusive, já havia sido exibido anteriormente pela apresentadora, que não esconde gostar de peças personalizadas e já afirmou que “ama ser brega” quando o assunto envolve itens assinados pelo parceiro.

O casal tornou o relacionamento público em outubro, após meses mantendo um envolvimento discreto à distância, já que ela vive no Brasil e ele atua no futebol europeu.

Em uma das imagens, Virginia mostrou detalhes de uma noite especial em Madri, vestindo lingerie, conjunto de moletom e uma bolsa rosa da Hermès, enquanto Vini surgiu com look em tons de azul.

A legenda escolhida por ela foi simples: “De uma noite em Madrid”. Nos comentários, o jogador fez questão de elogiar a namorada: “Estilo tem”.