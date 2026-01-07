Parto de Rafa Kalimann durou cerca de 40 horas, afirma Nattan

Nattan, de 27 anos, emocionou os seguidores ao divulgar, nesta terça-feira (6), registros do nascimento de Zuza, sua primeira filha com Rafa Kalimann.
Além das imagens, o cantor contou detalhes do parto e fez um agradecimento especial à equipe médica responsável pelo atendimento.
Segundo o artista, o trabalho de parto se estendeu por cerca de 40 horas. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, ele exaltou o cuidado recebido por Rafa e pela bebê.
"Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só", escreveu.
A influenciadora deu à luz no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. A chegada da bebê havia sido anunciada mais cedo pelo casal em uma publicação conjunta.
"Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre", celebraram.
Rafa e Nattan tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. Já em junho do ano passado, dividiram com os fãs a notícia da gravidez e, no mesmo período, revelaram que esperavam uma menina.
O nome escolhido para a criança carrega um significado especial: Zuza era o apelido de Josefina, avó do cantor, que já faleceu e foi homenageada com a escolha.
