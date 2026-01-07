Entenda a influência da música na saúde mental

Por muito tempo, a música foi associada apenas ao entretenimento. No entanto, em um contexto marcado por ansiedade, excesso de estímulos e cansaço emocional, a pista de dança passou a assumir uma função que vai além da diversão. A música tem se mostrado uma ferramenta potente de regulação do humor, da energia e do bem-estar coletivo.

Nesse cenário, o DJ ocupa um papel central. Mais do que selecionar faixas, ele influencia diretamente o clima emocional do ambiente. Segundo o DJ Torrada, ritmos, intensidades e pausas afetam o corpo e o sistema nervoso do público, conduzindo sensações que variam entre euforia, leveza e relaxamento.

"Dançar, nesse sentido, deixa de ser apenas lazer e passa a funcionar como uma forma de cuidado com a saúde mental", destaca.

Ele afirma que a discussão não está nos estilos musicais, mas na forma como são apresentados. "Sets mais solares e orgânicos tendem a estimular conexão e presença, enquanto sequências excessivamente intensas, quando prolongadas, podem gerar desgaste físico e emocional. O público, cada vez mais atento a essas experiências, tem buscado ambientes que respeitem o tempo do corpo e ofereçam mais equilíbrio".

De acordo com DJ Torrada, essa mudança exige do DJ uma postura mais consciente. "Estar na cabine significa assumir responsabilidade sobre a experiência coletiva. A leitura da pista, o controle do ritmo e a sensibilidade para alternar momentos de intensidade e respiro transformam o set em uma narrativa, e a pista, em um espaço de encontro".

Esse olhar se reflete no trabalho do DJ Torrada, que entende a música como ferramenta de conexão e não de imposição. Seus sets priorizam fluidez e coerência emocional, criando ambientes onde movimento e bem-estar caminham juntos. A proposta dialoga com uma tendência crescente de valorização da música como experiência sensorial e emocional.

"Em tempos de incerteza, dançar também se torna um gesto de otimismo. É uma forma de presença, de convivência e de reconstrução simbólica. Quando pensada com intenção, a música deixa de ser apenas som e passa a atuar como elemento de equilíbrio e cuidado coletivo", reflete.

