Em clima tropical, Maísa posa de biquíni e curte praia com ex de Marquezine

Maísa Silva escolheu o litoral pernambucano para aproveitar um período de folga e dividiu com os seguidores alguns momentos da viagem.
Nesta terça-feira (6), a atriz publicou registros feitos em Carneiros, mostrando dias de férias ao lado de amigos em meio ao cenário de praia e verão.
As fotos mostram Maísa curtindo o clima descontraído do local, usando um biquíni com estampa de zebra e aproveitando a companhia do grupo.
Entre os presentes está o ator e ex-namorado de Bruna Marquezine, João Guilherme. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "O tempo voa por aqui".
A postagem gerou forte engajamento e rendeu uma enxurrada de comentários dos fãs.
"Cada dia mais gata", escreveu um seguidor. "Lindaaaaaa, e não falo apenas de beleza", disse outro. "Vc é a amiga que todos sonham em ter", comentou um terceiro.
A viagem acontece pouco tempo depois de Maísa e João Guilherme terem passado juntos o Réveillon em Pernambuco.
Na ocasião, eles participaram de uma festa na praia de Maracaípe e compartilharam diversos registros nas redes sociais, aproveitando o clima de verão e a paisagem do litoral nordestino.
