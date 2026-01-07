Roberto Carlos contrai doença e estado de saúde vem à tona

Após ser diagnosticado com covid-19, Roberto Carlos, de 84 anos, apresenta boa evolução no quadro de saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A informação foi confirmada pela equipe do cantor ao portal O Dia nesta quarta-feira (7), junto com uma previsão para o retorno às atividades profissionais.
Segundo a assessoria, o artista responde bem ao tratamento e a expectativa é de que, em breve, retome a rotina de compromissos.
“Está se recuperando bem. Acredito que nos próximos dias ele já volte à sua agenda [de trabalho]”, informou a equipe.
Em razão da doença, Roberto não conseguiu comparecer ao velório de Genival Barros, diretor de produção de seus shows e amigo próximo, que morreu na última sexta-feira (2).
Mesmo ausente, o cantor fez questão de prestar uma homenagem nas redes sociais.
“Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem-humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo, que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre”, escreveu o Rei.
Saiba Mais
- Mariana Morais Em clima tropical, Maísa posa de biquíni e curte praia com ex de Marquezine
- Mariana Morais Entenda a influência da música na saúde mental
- Mariana Morais Vanessa Lopes expõe assédio durante passeio em Fernando de Noronha
- Mariana Morais Parto de Rafa Kalimann durou cerca de 40 horas, afirma Nattan
- Mariana Morais Virginia posa de lingerie ao lado de Vini Jr. em novo clique sensual
- Mariana Morais VÍDEO: Zé Felipe leva fora e é esnobado por Ana Castela em show