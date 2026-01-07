Como a primeira mulher a vencer o 'BBB' perdeu tudo em um golpe? Entenda!

Quando venceu o “Big Brother Brasil 4”, Cida Santos entrou para a história do reality ao se tornar a primeira mulher campeã do programa.
Na época, com apenas 20 anos, a então babá viu a vida mudar de forma radical ao receber o prêmio de R$ 500 mil, valor que permitiu ajudar a família e realizar sonhos que antes pareciam inalcançáveis.
Como conseguiu entrar no BBB
Cida foi selecionada por meio de um sorteio promovido por uma revista e só passou a integrar o confinamento dois dias após a estreia oficial, ao lado de outro participante.
Natural de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, ela trabalhava como babá e morava com a família quando foi parar na casa mais vigiada do país.
Carismática e sonhadora
A postura simples e a espontaneidade rapidamente conquistaram o público. O resultado veio na final: 69% dos votos garantiram a vitória.
Anos depois, ao relembrar a experiência na série “BBB: O Documentário – Mais que uma Espiada”, lançada pela Globo em 2025, Cida revelou que tinha um objetivo bem definido ao aceitar participar do reality.
“Entrei com o propósito de comprar uma casa para mim. Era meu sonho, e ajudar minha família também”, contou.
Realização de um sonho
Cida comprou uma casa em Mangaratiba, investiu em terrenos, adquiriu um imóvel para a irmã e conseguiu quitar dívidas familiares.
Pela primeira vez, experimentou uma estabilidade financeira que a afastou da pobreza. Com o passar dos anos, porém, parte dessa conquista se perdeu.
O golpe financeiro que deixou traumas
A ex-BBB aceitou ser fiadora de um imóvel para uma conhecida, que deixou de arcar com os pagamentos.
A situação resultou em dívidas, nome negativado e altos custos com advogados. Para conseguir resolver o problema, Cida precisou leiloar a casa que havia comprado, símbolo maior de sua vitória no reality.
O impacto emocional foi profundo. Em entrevista ao jornal O Globo, ela falou sobre a dor da perda.
“Só não caí numa depressão porque tenho Deus na minha vida. Procurei não me abater, porque é triste você ver o seu sonho ir embora por causa de uma pessoa que age de má fé. Confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, porque querendo ou não, dói”, desabafou.
A vida depois do golpe
Depois do golpe, Cida precisou se reinventar financeiramente e chegou a vender doces para garantir renda.
Hoje, aos 42 anos, ela vive em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Separada, mora com os dois filhos e mantém uma rotina simples, longe dos holofotes e dos luxos que marcaram o período logo após sua vitória no “BBB”.
