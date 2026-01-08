Bruna Marquezine sofre ataques transfóbicos após romance com Shawn Mendes

O namoro de Bruna Marquezine e Shawn Mendes acabou ultrapassando o campo do romance e abriu espaço para uma onda de ataques direcionados à atriz brasileira.
Mesmo vivendo um momento assumidamente apaixonado ao lado do cantor canadense, Bruna passou a ser alvo de comentários transfóbicos nas redes sociais, principalmente vindos de fãs estrangeiros ligados à cantora Camila Cabello, ex-namorada de Shawn.
As críticas se concentram em comparações pejorativas sobre a aparência da atriz, com insinuações ofensivas que associam seus traços a estereótipos de mulheres trans, em uma tentativa clara de desqualificação.
O teor dos comentários gerou revolta e reacendeu o debate sobre como a transfobia também atinge mulheres cis, reforçando padrões estéticos excludentes.
Diante dos ataques, brasileiros e admiradores da atriz reagiram em peso. Uma usuária do X desabafou:
“Eu nunca pensei que veria Bruna Marquezine sofrendo transfobia por parte dos fãs da Camila, mesmo ela sendo uma mulher cis e tendo uma aparência completamente feminina”.
Outra internauta foi ainda mais direta:
“Tão chamando a Bruna de trans, dizendo que ela é muito ‘masculina’. Pra vocês verem como até mesmo mulheres cis sofrem transfobia desses filhos da p**a. Nunca nada é bom o suficiente para o padrão preconceituoso deles”.
Enquanto a polêmica tomava conta da internet, Bruna e Shawn seguiam juntos.
Após o cantor passar um período de férias no Brasil, foi a vez da atriz viajar para Los Angeles, onde os dois foram fotografados abraçadinhos e felizes da vida nesta quarta-feira (7).
Antes disso, o casal havia encerrado 2025 e iniciado 2026 em clima de romance em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.
A viagem contou ainda com a presença de Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna, e do cantor João Lucas.
Durante a estadia, os dois foram vistos trocando beijos em público, confirmando que, apesar das críticas, o relacionamento segue firme.
as fãs do Shawn e agora as agregadas da fan base dele sempre vão usar o nome da Camila ou dos fãs dela pra espalhar fake news e ganhar likes, agora a fake news da vez é que os fãs da Camila tão falando que a Bruna é trans sendo que se você for olhar não vê um fã dela no meio pic.twitter.com/QFqtVnsEX5— Isa (@cmilajonas) January 7, 2026
