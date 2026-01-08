Luciana Gimenez sobre lingerie escolhida para noite amor: 'Como que usa?' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luciana Gimenez transformou um momento íntimo em diversão nas redes sociais na noite desta terça-feira ao compartilhar um episódio inusitado com os seguidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentadora mostrou a lingerie escolhida para um encontro romântico, mas acabou sendo surpreendida pela própria peça, que gerou confusão na hora de vestir.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Luciana apareceu aos risos ao lado de uma funcionária enquanto tentava decifrar o funcionamento da lingerie. Sem esconder a dúvida, disparou: "Como é que usa isso?".

Entre gargalhadas, ela explicou o motivo da escolha do item e brincou com a situação inesperada.

"Isso aqui é para uma noite de amor que eu vou ter. Mas como é que vai funcionar isso, gente? Eu acho que vai ser tão difícil de tirar que nem vai ter mais a noite", comentou.

À medida que a funcionária mostrava os detalhes da peça, a apresentadora tentava entender a lógica do modelo.

"Ó, aí, ó? Espera aí. Mas o peito é assim, furado? Ou são essas costas?", perguntou. A resposta veio na sequência: "Não, as costas são aqui".

Mesmo começando a compreender melhor, Luciana seguiu fazendo piada da situação e imaginou a reação do parceiro.

"É o quê? Cabe os peitos aí também, né? Não sei? Mas aquilo ali é a bunda? Tem que levar, tem que ir com o boy que tenha manual, né? Senão...", disse, caindo na risada.

No fim, apesar da confusão, ela avaliou positivamente a escolha e encerrou o vídeo em tom bem-humorado: "Nossa Senhora? Mas a intenção é boa."