Diálogo obsceno entre Andressa Urach e filho choca: 'Beber o teu' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ano mal começou e Andressa Urach já protagonizou uma das maiores polêmicas de 2026.

A criadora de conteúdo adulto gerou uma onda de revolta nas redes sociais ao anunciar a gravação de um vídeo íntimo com o próprio filho, Arthur Urach.

Mesmo com a chuva de ataques, a modelo decidiu "dobrar a aposta" e divulgou um diálogo polêmico para atrair a atenção do seu público.

O que mais impressionou os internautas foi um áudio promocional onde mãe e filho trocam falas com trocadilhos sobre amamentação e sexo oral.

No registro, que rapidamente viralizou no X (antigo Twitter), Arthur diz: “É mãe, um dia eu mamei em você. Hoje você vai mamar em mim”.

Logo em seguida, Andressa responde: “É meu filho, um dia você tomou meu leite, agora eu que vou beber o teu”.

A conversa, considerada pesada por muitos seguidores, colocou o nome da famosa entre os assuntos mais das redes sociais.

Não se importa com as críticas

Sem papas na língua, a loira apareceu publicamente para encarar os críticos. Ela já havia deixado claro que não se abala com o julgamento do público conservador, grupo que ela classifica como hipócrita.

Ao rebater os comentários negativos sobre sua postura e sua relação com o filho, Andressa disparou: “Eu sou corajosa o suficiente pra ser quem eu sou, sem máscara”.

