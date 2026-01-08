Vidente prevê destino agonizante para Andressa Urach após vídeo com o filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach, 38, pegou o público de surpresa ao anunciar um vídeo íntimo em parceria com seu filho mais velho, Arthur Urach, de 20 anos.



Em poucas horas, o anúncio foi o suficiente para provocar interpretações extremas e reacender debates intensos envolvendo a influenciadora.

Com a repercussão fora de controle, a vidente Chaline Grazik resolveu se manifestar publicamente.

Em vídeos e textos publicados em suas redes, ela afirmou enxergar um cenário grave no futuro de Andressa e fez previsões consideradas extremas.

“Ou ela vai tirar a própria vida ou ficará em uma cama de hospital em estado grave!”, declarou.

Em outras falas, Chaline disse sentir “uma energia muito pesada” em torno da influenciadora e classificou o momento como “bastante trágico”.

Para a vidente, a situação não estaria restrita apenas à figura pública de Andressa.

“A culpa é da sociedade que consome a pornografia”, afirmou, acrescentando ainda: “Em 2026 vai ser um ano de justiça, ela vai pagar”.

O que diz Andressa Urach

Diante do volume de ataques e comentários, Andressa Urach decidiu reagir. Em publicações marcadas por símbolos religiosos, ela rejeitou as críticas e mandou recado ao público conservador.

"Eu escancaro o que muitos vivem em silêncio e julgam em público. Sim, eu gosto de quebrar paradigmas. Porque o desconforto revela verdades que o falso moralismo tenta esconder", iniciou ela.

"Me chamem de Santa Imola. A pecadora que não suporta hipocrisia. A história sempre se repete: a sociedade apedreja quem assume seus pecados, mas aplaude quem os esconde atrás de uma máscara de 'bom moço'", continuou ela.



"Eu aceito ser a vilã da narrativa. Porque, muitas vezes, os verdadeiros vilões são os que destilam ódio em nome da moral, quando alguém ultrapassa os limites do conservadorismo seletivo. Sou livre para ser quem eu quiser ser: dentro da lei, pagando meus impostos, trabalhando honestamente", finalizou.